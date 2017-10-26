Нью-Йорк, США, 26 октября, 2017, 04:47 — ИА Регнум. Великобритания выдвинула резолюцию по Мьянме для рассмотрения Советом безопасности ООН, передает Associated Press.

Савин А. С Мьянма

Документ, который был распространен среди членов СБ ООН, предусматривает осуждение продолжающегося насилия со стороны правительственных сил Мьянмы в отношении мусульман-рохинджа.

Проект резолюции содержит призыв к руководству страны о необходимости соблюдения прав всех граждан страны «без дискриминации по признакам этнической или религиозной принадлежности».

Одним из требований резолюции является необходимость «публичного обязательства правительства Мьянмы в том, что оно примет возвращение всех перемещенных лиц».

Напомним, жертвами насилия в штате Ракхайн со стороны бирманского правительства стали сотни человек, беженцами в соседний Бангладеш с конца августа стали около 600 тысяч мусульман-рохинджа.