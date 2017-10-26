Лхаса, Китай, 26 октября, 2017, 04:29 — ИА Регнум. Китайские археологи обнаружили настенные росписи возрастом 800 лет среди руин тибетского храма в города Шаннань на юго-западе Тибетского автономного района КНР, сообщает 25 октября газета Global Times.

Тибет

На росписях, обнаруженных на площади 20 кв. метров внутренних стен храма изображены буддистские божества Зеленая Тара, Будда Самантабхадра и Авалокитешвара.

Директор Шаннаньского Бюро культурных реликвий Чангпа Тсеринг утверждает, что археологи назвали храм «Голхакханг», где «Го» созвучно с названием места, а «Лхаканг» в переводе означает «буддийский храм».

Шаннань на юге Тибета признан археологами в качестве истока этнической тибетской группы и их культуры. Первых дворец и первый монастырь в Тибете также расположены в этом городе.

Тсеринг утверждает, что настенные росписи, ранее обнаруженные в Шаннане, преимущественно датировались позднее XVII века, в то время как нынешняя находка на 400 лет старше.

По его словам, росписи XIII—XV веков крайне редко обнаруживаются в Тибете. Изображения содержат в себе художественные элементы из Непала и отражают те времена, когда буддизм распространился на Тибет прежде, чем смешаться с китайской культурой.

Как утверждает эксперт, было раскопано порядка 400 кв. метров храмовых руин. При этом, рисунки сохранились практически в первозданном виде во всех деталях.

Точное время строительства храма неизвестно. У храма в центре имеется ступа, соединенная с окружающими строениями.

«Структура постройки предполагает, что храм был изначально построен вокруг ступы и никаких пристроек в дальнейшем не было. Подобный дизайн не встречался в других тибетских храмах», — заявил археолог из Хунаньского исследовательского института культурных реликвий Чай Хуаньбо, который участвует в изучении новых находок.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, в Тибете было обнаружено 13 могил возрастом до 2,7 тыс лет. В захоронениях помимо человеческих останков обнаружены десятки артефактов из керамики и бронзы.