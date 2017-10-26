Вашингтон, 26 октября, 2017, 04:08 — ИА Регнум. Хорошие отношения между Вашингтоном и Москвой могли бы помочь решить проблему Северной Кореи, сказал американский президент Дональд Трамп в интервью телекомпании Fox Business.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

«Я думаю, ситуация вокруг КНДР была бы проще, если бы у США и России были лучше отношения», — заявил американский лидер.

Комментируя развитие российско-американских отношений, Трамп напомнил, что Россия является ядерной державой, в хороших отношениях с которой заинтересован Вашингтон.

«Я думаю, было бы великолепно, если бы мы поладили с Россией», — цитирует президента Fox News.

Трамп отметил важность контактов с Пекином по северокорейской проблеме: Китай помогает США, а «Россия может быть, идет другим путем и вредит тому, что у нас получается».

«Но было бы великолепно, если бы мы могли говорить и с Китаем, и с Россией», — сказал он.

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Напомним, заявление Трампа о том, что Россия вредит китайско-американским усилиям по сдерживанию ядерной программы Пхеньяна, сделаны несмотря на то, что Москва поддержала санкции в отношении Северной Кореи.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 октября на Четвертом совещании министров обороны стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и диалоговых партнеров российский министр обороны Сергей Шойгу сказал:

«Решительно осуждаем ракетно-ядерные испытания КНДР. Вместе с тем выступаем против провоцирующей такие испытания чрезмерной военной активности ряда стран региона».