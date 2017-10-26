Провокации против России идут как извне, так и внутри страны: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 октября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Засекретить и запретить всё: Литва готовит новую антироссийскую акцию;
- Завербованный агент: кто и что стоит за провокациями Саакашвили против России;
- Сэкономить на пенсиях: «заморозку» накопительной части пенсии продлят ещё на три года;
- Мост под охраной: для охраны Керченского моста Росгвардия сформирует новую бригаду;
- Географический и исторический перекосы: как правят школьные учебники.