Пекин, 26 октября, 2017, 02:44 — ИА Регнум. Китай потратил на нужды образования в 2016 году 3,9 трлн юаней (порядка $585 млрд), что на 7,64% больше, чем в 2015 году, сообщает 25 октября газета «Жэньминь жибао».

Philip Jägenstedt Китайский университет геологии

Согласно заявлению, сделанному Министерством образования КНР, Национальным бюро статистики и Министерством финансов КНР, более 3,13 трлн юаней составили бюджетные ассигнования, впервые в 2016 году превысившие психологическую отметку в 3 трлн.

Данный показатель на 7,44% превысил этот же показатель 2015 года и составил 4,22% ВВП страны.

Кроме того, на образование Китаем было выделено в 2016 году 14,75% годовых государственных финансовых расходов.