«Мы глубоко обеспокоены» — Госдеп США вспомнил о Кении
Вашингтон, 26 октября, 2017, 02:44 — ИА Регнум. Государственный департамент США выразил «глубокую обеспокоенность» в связи с нарушениями выборного процесса в Кении, передает Reuters.
По словам официального представителя Госдепа Хизер Нойерт, «обе стороны» на перевыборах президента в Кении — действующий президент Ухуру Кениата и его оппонент Раила Одинга — пытаются оказать влияние на результат выборов нечестным путем.
«Мы глубоко обеспокоены продолжающимися усилиями обеих сторон по вмешательству в деятельность независимой избирательной комиссии, судебной системы и других основных институтов», — сообщила Нойерт.
Неизвестно, волнует ли обеспокоенность Госдепа участников выборного процесса в Кении, которые не смогли договориться о результатах выборов после голосования в августе.
Стоит отметить, что фраза «мы глубоко обеспокоены» (We are deeply concerned) является традиционным зачином большинства посланий внешнеполитического ведомства США.