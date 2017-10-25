Киев, 26 октября, 2017, 02:14 — ИА Регнум. Вероятными виновниками покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука являются российские спецслужбы, заявил советник украинского министра внутренних дел Зорян Шкиряк на телеканале «112 Украина».

Mvs.gov.ua На месте покушения

Комментируя предварительные версии очередного взрыва в Киеве, Шкиряк заявил, что, скорее всего, это было покушение.

«В этой ситуации, учитывая деятельность Игоря Мосийчука, нельзя исключать и то, что этот теракт могли совершить российские спецслужбы», — сказал Шкиряк.

Напомним, взрыв у здания телеканала «Эспрессо» прогремел 25 октября в тот момент, когда Мосийчук в сопровождении охранника вышел на улицу. Охранник, депутат и политолог Виталий Бала получили ранения.

В результате теракта погиб еще один человек, личность которого устанавливается.

Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины, заявил, что в покушении, по одной из версий, виноваты российские спецслужбы. Мотив — «дестабилизация общественно политической ситуации на фоне акций протеста».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Мосийчука атаковали «вражеские спецслужбы» — по политическим мотивам.