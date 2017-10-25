Испания, 26 октября, 2017, 01:46 — ИА Регнум. Первым городом в Каталонии, провозгласившим независимость от Испании, стал Бельпуч, передает телеканал 324.

Xavi Garcia Герб города Бельпуч

Городские власти объявили о «независимости Каталонской Республики» после того, как местные депутаты проголосовали за отказ от выполнения решений Мадрида, ограничивающих автономию региона.

«Бельпуч стал первым в стране городом, где провозглашена независимость», — говорится в сообщении телеканала.

Уточняется, что символическое провозглашение проведено в рамках акции «Выходим на балконы». Инициаторами акции выступает «Крестьянская ассамблея».

Напомним, 1 октября в Каталонии на местном референдуме принято решение об отделении региона от Испании. Мадрид осудил этот шаг, расценив его как сепаратистский, и начал давить на Барселону.

Мариано Рахой, премьер-министр Испании, 21 октября пообещал ограничить автономию региона. Для этого Совет министров собирается ввести в действие 155-ю статью конституции.

В результате лидер Каталонии Карлес Пучдемон лишится всех своих полномочий. 27 октября испанский сенат рассмотрит эту инициативу Мадрида.

26 октября в Барселоне состоится заседание каталонского парламента по вопросу ответных мер в отношении испанского правительства.

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