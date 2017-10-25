Кишинёв, 26 октября, 2017, 01:27 — ИА Регнум. Верховным главнокомандующим Молдавии является не президент Игорь Додон, а народ, и армия должна служить родине и ее гражданам. Об этом заявил в первом своем выступлении в качестве министра обороны Молдавии Евгений Стурза, передает корреспондент ИА REGNUM.

Presedinte.md Игорь Додон

«Я знаю, какие сложные задачи стоят перед министерством обороны и Национальной армией. Молдавия должна превратиться из потребителя безопасности в поставщика безопасности для всего региона», — сказал министр. Он добавил, что Национальная армия Молдавии нуждается в модернизации, оснащении техникой и вооружением. «Очень важно не допустить вовлечения армии в политические игры, так как существует риск ослабить ее еще больше», — добавил Стурза.

Президент Молдавии Додон сказал в свою очередь, что «приведение к присяге министра обороны выходит за рамки политической легитимности и демонстрирует, как бессилие заставляет власть совершать серьезные ошибки». «Режим упадет в яму, которую он роет для других. Они будут поражены бумерангом, который сами же и запустили. Все, что нас не сбивает с ног, делает нас сильнее. Вопреки всем их усилиям, они в финале потерпят сокрушительное поражение», — добавил президент.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков со своей стороны сказал, что происходящее с назначением министра обороны в Молдавии Россия считает внутренним делом Молдавии. «Но вместе с тем, конечно же, мы хотели бы видеть все процессы, происходящие в строгом соответствии с законодательством. Мы знаем, что президент Додон является убежденным сторонником двусторонних отношений, и поэтому, конечно, вот эта его убежденная точка зрения, она поддерживается в Москве», — сказал Песков.

По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы в Молдавии «сохранялся ощутимый настрой на развитие двусторонних отношений» с Россией. «Мы не можем вмешиваться во внутренние дела Молдовы и не хотим этого делать. Мы хотим, чтобы все, что там происходит, соответствовало молдавскому законодательству и чтобы все осуществлялось в действительном соответствии с духом и буквой закона», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября конституционный суд Молдавии вынес решение о временном исполнении обязанностей главы государства спикером парламента Андрианом Канду. Таким образом назначение на пост министра обороны Стурзы, чья кандидатура дважды была отклонена Додоном, стало возможным в обход президента.

Напомним, в Молдавии сложилась ситуация, когда президент обладает лишь декоративными полномочиями и по существу не может влиять на внутреннюю и внешнюю политику страны. Власть фактически держит в руках глава Демократической партии Владимир Плахотнюк.