Киев, 26 октября, 2017, 01:17 — ИА Регнум. Профессиональная деятельность и политическая позиция депутата Верховной рады Игоря Мосийчука явились причиной покушения на него, написал Олег Ляшко, глава Радикальной партии, в Facebook.

My News24 Игорь Мосийчук

«Покушение на Мосийчука связано с его профессиональной деятельностью и политической позицией, у меня нет никаких сомнений, — написал он. — Очевидно, это работа вражеских спецслужб, потому что работали профессионально».

Ляшко уточнил, что охранник Мосийчука жив. Он призвал украинские спецслужбы тщательно расследовать случившееся, а также «обезвредить диверсантов, действующих в Украине».

«Уверяю украинский, что никакие покушения и теракты не остановят и не испугают мою команду», — написал он.

Напомним, покушение на Мосийчука произошло 25 октября — после того как он вышел из здания телекомпании «Эспрессо». Также пострадали охранник депутата и украинский политолог Виталий Бала. Как отметил Ляшко, политолог вместе с депутатом участвовал в телепередаче.

В результате теракта погиб один человек. Все пострадавшие — в больнице.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник украинского министра внутренних дел Антон Геращенко назвал случившееся терактом. Он считает, что это были «действия российских спецслужб по дестабилизации общественно политической ситуации на фоне акций протеста».