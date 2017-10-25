* запрещённая в России организация

Майдугури, Нигерия, 26 октября, 2017, 01:31 — ИА Регнум. Боевики группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали солдат на северо-востоке Нигерии, есть погибшие и раненые среди военных и гражданских лиц, передает Reuters.

Voice of America Нигерийские силовики

По информации военного командования в Йобе, в результате нападения погибли восемь солдат и один мирный житель, пятеро гражданских получили ранения. О потерях со стороны боевиков не известно.

Напомним, война с радикальной исламистской группировкой «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нигерии продолжается с 2009 года и унесла жизни десятков тысяч человек.

В настоящий момент террористическая группировка, которая считается одной из самых жестоких в мире, потеряла большинство ранее удерживаемых районов, оставшиеся боевики укрываются в лесах провинции Борно.

Тем не менее группировка регулярно совершает отдельные нападения и теракты в Майдугури и других городах провинции Борно, которые ранее были частью «халифата» нигерийских исламистов.