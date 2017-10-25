Киев, 26 октября, 2017, 01:00 — ИА Регнум. Взрыв в Киеве, в результате которого погиб один человек, а также ранен депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, является терактом, написал Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины, в Facebook.

Mvs.gov.ua На месте взрыва

«Только что на выходе из телеканала «Эспрессо» произошел террористический акт, — написал он. — По предварительной информации в момент выхода из помещения телеканала был взорван припаркованный там мотоцикл с установленным на нем взрывным устройством».

Геращенко уточнил, что личность погибшего пока не установлена. Он перечислил раненых: помимо Мосийчука пострадали политолог Виталий Бала и охранник депутата.

По данным Геращенко, мощность взрыва — не менее 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. В окрестностях ЧП в домах выбиты стекла.

«Одна из версий следствия, в числе прочих — действия российских спецслужб по дестабилизации общественно политической ситуации на фоне акций протеста», — написал он.

Напомним, взрыв произошел 25 октября на выходе из телеканала «Эспрессо». Пресс-служба Мосийчука назвала случившееся покушением на депутата.

Читайте подробнее: В Киеве совершено покушение на депутата Игоря Мосийчука

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 октября Ярослав Тракало, спикер Нацполиции Украины, заявил, что машины скорой помощи забрали с места ЧП трех человек, причем один из них не дожил до реанимации.