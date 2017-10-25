Москва, 26 октября, 2017, 00:10 — ИА Регнум. Русская православная церковь (РПЦ) понимает необходимость приглашения в Российскую Федерацию трудовых мигрантов из-за явной нехватки дешевой рабочей силы. Но в том случае, если в России удастся сократить число абортов в два или три раза через некоторое время российские граждане смогли бы справиться с освоением собственной страны самостоятельно, несмотря на ее колоссальные размеры. Об этом сегодня, 25 октября, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии VII Общецерковного съезда по социальному служению в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM День семьи, любви и верности

«Все больше и больше возникает тема демографическая в нашей стране среди специалистов, среди общественности. Огромная территория России, ее нужно осваивать, нужно работать, а рабочих рук не хватает», — сказал предстоятель Русской православной церкви.

Кирилл напомнил, что в Москве стартовала программа реновации, а также продолжается масштабное строительство дорог, жилого фонда. Патриарх констатировал, что чаще всего на строительстве данных объектов работают «не жители Москвы, не православные люди». Понятно, что без привлечения «так называемых гастарбайтеров» построить все это будет невозможно, сказал Кирилл.

«Но давайте прямо скажем: значительная часть гастарбайтеров затем станет постоянными жителями наших городов», — отметил Кирилл.

Патриарх подчеркнул, что подобное происходит и в странах Западной Европы. Приток беженцев из мусульманских стран опасен для европейских государств, считает предстоятель.

Далее духовнй лидер заявил, что у России появились средства, которые нужно реализовывать. Сейчас для России крайне необходим технологический прорыв в будущее, считает Кирилл, но для этого не хватает «своих людей», а цифры прироста населения крайне малы.

«Когда мне говорят, что у нас не хватает населения и нужно привезти какое-то огромное количество, миллионы, людей другой культуры из других стран, чтобы они здесь работали, я говорю, что если бы мы сократили в два-три раза количество абортов, то через определенное время в России не было бы никакой нужды ни в каких заезжих гастарбайтерах», — заявил Патриарх.