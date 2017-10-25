Москва, 25 октября, 2017, 23:55 — ИА Регнум. Постоянное блокирование США и их союзниками в СБ ООН российских предложений по применению химического оружия в Сирии граничит с откровенной защитой интересов террористов, указано в заявлении МИД РФ, опубликованном 25 октября на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США и террористы

«Характерно, что все попытки России на протяжении последних нескольких лет добиться реакции СБ ООН на преступления террористов с использованием химоружия всякий раз жестко блокировались западной «тройкой». Это граничит с откровенным покрывательством террористов», — подчеркивается в тексте заявления МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября представитель России в ООН заблокировал предложенную Вашингтоном резолюцию о безотлагательном продлении мандата группы ОЗХО-ООН на расследование химических атак в Сирии.

Российский представитель в ООН Василий Небензя неоднократно подчеркивал, что позиция России заключается в том, что принимать такое решение следует лишь после ознакомления с докладом группы ОЗХО-ООН о проделанной работе, чего не сделано до сих пор.

До сих пор представители данной группы даже не выезжали в районы, где сирийская правительственная армия, как утверждают представители США, применяла химическое оружие.