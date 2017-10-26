Багдад, 26 октября, 2017, 03:38 — ИА Регнум. Правительственные силы Ирака взяли под контроль пограничный переход Рабия на границе с Сирией после отступления курдских Отрядов народной самообороны на территорию Сирии, 25 октября сообщает Anadolu.

The U.S. Army ВС Ирака

«Войска 15-й дивизии взяли под контроль переход Рабия, расположенный к северо-западу от Мосула», — заявил полковник иракской армии Хасан Реда.

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Напомним, стратегический пограничный переход соединяет город Рабия, расположенный в северо-западной иракской провинции Найнава, и сирийский город Аль-Ярубийя.

Пограничный переход был закрыт с середины 2014 года, когда курдские отряды пешмерга, лояльные региональному правительству Курдистана, отбили данный район у боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).