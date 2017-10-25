Москва, 25 октября, 2017, 23:39 — ИА Регнум. Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак, решившая баллотироваться в президенты Российской Федерации, вновь высказалась о судьбе Крыма. Свое заявление она сделала сегодня, 25 октября, в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Цитата из т/п «Андрей Малахов. Прямой эфир». Телеканал «Россия 1» Ксения Собчак

Напомним, на пресс-конференции 24 октября Собчак заявила, «с точки зрения международного права, Крым украинский».

Заявление Собчак, чьи президентские амбиции вызывают только смех, вызвало крайне негативную реакцию у большинства политиков и общественных деятелей. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который также собирается баллотироваться в президенты, призвал возбудить в отношении Собчак уголовное дело по статье 280.1 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации»).

Свои позицию Собчак объясняет тем, что Россия якобы нарушила Будапештский меморандум 1994 года, хотя этот документ Россией так и не был ратифицирован.

Собчак утверждает, что воссоединение Крыма с Россией не признано ни одной страной в мире.

«Как мы знаем, Крым не признан на сегодняшний момент ни одной мировой державой, более того, он не признан даже дружественными нашими странами, например, Белоруссией», — сказала телеведущая.

И вот теперь, столкнувшись с такой негативной реакцией на её слова о Крыме, Собчак заявила, что вопрос принадлежности Крыма необходимо обсуждать.

«Я так не считаю, я считаю, что эти вещи нужно обсуждать, их очень важно обсуждать», — сказала Собчак.