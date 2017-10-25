Москва, 25 октября, 2017, 23:26 — ИА Регнум. Реакция представителей стран Запада на российское вето, наложенное на проект резолюции США о продлении мандата на расследование ОЗХО-ООН, вышла за все пределы беспардонности, указано в официальном сообщении МИД России, опубликованном 25 октября на сайте внешнеполитического ведомства.

Цитата из к/ф «Лжец, лжец». Реж. Том Шэдьяк. 1997. США Ложь

МИД РФ подчеркивает, что хотя недовольная реакция со стороны ряда западных стран на российское вето по данному вопросу и ожидалась, но последовавшие за этим заявления превзошли все ожидания.

«Степень их беспардонности зашкаливает», — подчеркивается в сообщении на сайте ведомства.

МИД РФ привёл в качестве примера слова пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, заявившей, что Россия «одобряет использование режимом Асада химического оружия против невинных женщин и детей», и заявление постпреда США при ООН Никки Хейли, о том что Россия «в очередной раз приняла сторону диктаторов и террористов, использующих химическое оружие».

По уже сложившейся традиции, ни Сара Сандерс, ни Никки Хейли не привели никаких доказательств этих голословных обвинений.

«Призываем американских коллег соблюдать хотя бы минимальные приличия. В цивилизованных международных отношениях не принято так грубо извращать позицию оппонента, заботясь только о том, чтобы затем его «разоблачить» и выставить в неприглядном свете», — подчеркивается в заявлении МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября российский представитель в Совбезе ООН заблокировал предложенный США проект резолюции о продлении мандата ОЗХО-ООН на расследование случаев применения химического оружия в Сирии, не дожидаясь отчета о работе, проделанной группой ОЗХО-ООН за истекший срок.