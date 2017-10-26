Сана, 26 октября, 2017, 05:07 — ИА Регнум. В результате авиаудара беспилотника в Йемене ликвидированы семь боевиков «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (АКАП) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 25 октября сообщает Reuters со ссылкой на местных официальных лиц.

U.S. Air Force Беспилотник

Беспилотник атаковал два автомобиля с вооружёнными людьми в провинции Эль-Байда, сообщили очевидцы.

Напомним, беспилотники США неоднократно наносили удары по боевикам йеменского отделения «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), известного как АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Данная террористическая группа воспользовалась трёхлетней гражданской войной в Йемене между поддерживаемыми Ираном хуситами и сторонниками сбежавшего президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади для укрепления своих позиций.

Базы боевиков АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расположены в провинциях на юге и востоке страны, включая провинцию Эль-Байда, Шабва и Абья.