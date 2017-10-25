Киев, 25 октября, 2017, 22:50 — ИА Регнум. В Киеве совершено покушение на депутата Верховной рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука. Об этом сообщает пресс-служба депутата в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«На выходе из телеканала «Эспресо», когда он выходил из здания, произошёл направленный взрыв», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Игорь Мосийчук ранен, в настоящее время его везут в больницу.

Официальных сообщений от правоохранительных органов об инциденте на данный момент не поступало.