Ессентуки, Ставропольский край, 25 октября, 2017, 21:54 — ИА Регнум. Двое полицейских, получившие ранения в перестрелке с неизвестными в Ессентуках, госпитализированы, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Mil.ru В госпитале

Уточняется, что один из полицейских в перестрелке был ранен в живот и сейчас находится в операционной. Его состояние медики оценивают как тяжелое. Второй пострадавший правоохранитель получил огнестрельное ранение в ногу.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября около 19:15 мск двое сотрудников патрульно-постовой службы попытались проверить документы двоих подозрительных граждан. Вместо того чтобы предъявить документы, те начали стрелять по полицейским и ранили обоих.

Ответным огнем полицейских один из стрелявших был уничтожен, второй скрылся с места перестрелки.

Полиция разыскивает второго преступника.