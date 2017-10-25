Вашингтон, 25 октября, 2017, 21:49 — ИА Регнум. Власти США в ближайшее время объявят результаты пересмотра режима санкций против Российской Федерации в соответствии с новым законом, который ранее был практически единогласно принят Конгрессом и в августе 2017 года подписан президентом Дональдом Трампом. Об этом сегодня, 25 октября, заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эстафета

«Вследствие подписанного президентом в августе закона министерство финансов в прошлом месяце обновило санкции. Та часть, которая относится к Госдепартаменту, находится на стадии межведомственного рассмотрения, ее скоро объявят», — заявила Сандерс.

Она подчеркнула, что администрация Трампа сохраняет приверженность к стратегии, в рамках которой Вашингтон пытается привлечь Россию к ответственности на различных направлениях.

«Мы противостояли дестабилизирующим действиям России в Сирии, в частности по тому, что касается подрыва усилий по прекращению варварского использования Сирией и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) химического оружия, о чем ранее заявляла постоянный представитель США при ООН Никки Хейли», — привела пример Сандерс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2017 года Конгресс США практически единогласно принял законопроект, который предусматривает ужесточение санкций против так называемой «Оси зла». В эту «Ось», по мнению американских законодателей, входят Россия, Иран и Северная Корея.

Этот документ по сути облекает в форму закона антироссийские меры, принятые предыдущей администрацией США во главе с президентом Бараком Обамой на основании его исполнительных указов. Новый закон фактически лишает Трампа ряда президентских полномочий, в частности, президент теперь не может принять решение о смягчении или отмене санкций без предварительного разрешения Конгресса.

Трамп был вынужден подписать этот закон, так как у него не было сторонников в Конгрессе, которые бы позволили наложить на этот билль президентское вето. При этом Трамп назвал этот закон ущербным, а ряд его положений — нарушающими Конституцию страны.

Что касается конкретно новых антироссийских санкций, то в этом законе прописано ужесточение ряда уже существующих секторальных санкций против России. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Также закон корректирует список российских глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии из США.