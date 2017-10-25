Киев, 25 октября, 2017, 21:35 — ИА Регнум. Польские пограничники усилили проверку украинцев, въезжающих на территорию Польши, сообщает 25 октября Государственная пограничная служба Украины.

Yarl Польский пограничный столб

Сообщается, что с 23 октября польские пограничники начали тщательно проверять автобусы и вещи украинцев, въезжающих в Польшу, рентген-сканирующими установками.

«Начиная с понедельника в пункте пропуска «Ягодин» появилось некоторое увеличение транспортных средств на выезд в Польшу. Как было установлено, главной причиной таких заторов стало проведение более тщательного осмотра представителями таможенной службы соседней страны с применением рентген-сканирующей системы «Rapickan» автобусов и вещей граждан Украины, которые направляются в Польшу», — сообщает украинское пограничное ведомство.

По информации представителей польской пограничной охраны, подобный досмотр автобусов станет теперь постоянным, а во время экстренных мероприятий будет также проводиться проверка и легковых автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, резкий рост миграции с Украины в соседние страны происходит на фоне деградации правоохранительной системы и наличия нескольких миллионов единиц боевого оружия на руках у жителей страны.