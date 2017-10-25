Москва, 25 октября, 2017, 21:34 — ИА Регнум. На предстоящей региональной неделе депутаты Государственной думы от «Единой России» примут участие в заседаниях законодательных собраний субъектов РФ, региональных фракций «Единой России» и экспертных советов, чтобы собрать предложения от регионов в преддверии рассмотрения законопроекта о федеральном бюджете на 2018 и плановый период 2019 — 2020 годов.

Флаг партии «Единая Россия»

Об этом сообщил заместитель секретаря Генерального совета партии Виктор Селиверстов по итогам селекторного совещания с региональными исполкомами «Единой России».

«27 октября Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект о бюджете, после чего на региональной неделе депутаты соберут предложения по бюджету со своих регионов. А также примут участие в заседаниях региональных парламентов, фракций «Единой России», экспертных советов, по рассмотрению проектов региональных бюджетов», — сообщил Виктор Селиверстов.

Виктор Селиверстов также обратил внимание на то, что после принятия бюджета в первом чтении Госдума проведет 31 октября слушания по проблемам регионов, связанным с бюджетным процессом. На мероприятие приглашаются руководители фракций «Единой России» в заксобраниях регионов, спикеры заксобраний и главы бюджетных комитетов региональных парламентов.

Кроме того, Виктор Селиверстов рассказал, что парламентариям на региональную неделю было предложено провести встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов, обсудить с ними результаты форума, проекты и возможности самореализации молодежи в регионах. Также в преддверии принятия законопроекта об ответственном отношении с животными депутаты могут провести встречи с заинтересованными сторонами — представителями контактных зоопарков, питомников, осуществляющих отлов безнадзорных животных.

«Поскольку День народного единства выпадает на региональную неделю, федеральные парламентарии смогут принять участие в торжественных мероприятиях по этому случаю в своих регионах», — сообщил Виктор Селиверстов.