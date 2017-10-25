Кабул, 25 октября, 2017, 21:10 — ИА Регнум. Боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали солдат правительственных сил Афганистана в двух западных провинциях и на юге страны, 25 октября сообщает Associated Press.

Афганистан

В провинции Фарах террористы атаковали армейский пункт безопасности, убив девять военнослужащих и ранив ещё четырёх солдат. Нападение произошло вечером 24 октября в районе Пушт Род, заявил официальный представитель губернатора провинции Мухаммад Насер Мехри.

Боевики использовали артиллерию, обстрел позиций афганской армии продолжался около четырёх часов, добавил Мехри. ВВС Афганистана отразили атаку террористов, ликвидировав 17 исламистов.

Вторая атака произошла в соседней провинции Герат в районе Кушки-Кухна, погибли два солдата, ещё пять военнослужащих получили ранения, заявил представитель оборонного ведомства Наджибулла Наджиби.

В южном районе провинции Урузган исламисты нанесли удар по армейскому посту. Погибли два солдата, ещё шесть получили ранения.

Напомним, за последние две недели афганские силовики понесли крупные потери в результате атак боевиков. В прошлый четверг, 19 октября, исламисты убили 43 солдата в южной провинции Кандагар.