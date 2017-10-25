Калуга, 25 октября, 2017, 20:43 — ИА Регнум. 25 октября состоялось очередное заседание Городской думы Калуги. Перед началом работы глава городского самоуправления Александр Иванов вручил знак «За личный вклад в развитие Калуги» председателю городской избирательной комиссии Михаилу Губанову. «Михаил Иванович внёс огромный вклад в становление органов местного самоуправления Калуги и проведение муниципальных выборов, — подчеркнул Глава городского самоуправления.

Пресс-служба городской думы Калуги Вручение знака «За личный вклад в развитие Калуги»

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, почётными грамотами были награждены директор калужского филиала РАНХиГС Павел Самылов и первый проректор КГУ имени К.Э. Циолковского Владимир Королев. Также грамотами были награждены коллективы Калужской областной клинической больницы и детской городской больницы. Александр Иванов поблагодарил медработников за добросовестный труд и заботу о здоровье калужан.

Директор социального приюта для детей и подростков Светлана Яровых выразила благодарность депутатам — членам фракции «Единая Россия» за постоянную помощь, оказываемую воспитанникам приюта. Благодарственные письма были вручены главе городского самоуправления Александру Иванову и заместителю председателя Городской думы, руководителю фракции «Единая Россия» Сергею Павлову.

Депутатами были утверждены поправки в бюджет города. Доходная часть бюджета увеличилась на 15 миллионов рублей за счёт налоговых поступлений, кроме того производится перераспределение средств по предложению главных распорядителей. 9 миллионов рублей выделяется на приобретение мебели, оборудования, игр и игрушек для обеспечения открытия нового детского сада на 240 мест в микрорайоне «Европейский квартал». 2,5 млн. рублей выделяется для оказания поддержки социально ориентированным НКО. 760 тысяч рублей выделяется на увеличение уставного капитала МУП «Калугаспецавтодор». 16,8 млн. рублей выделяется на мероприятия по изъятию земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд.

Была принята законодательная инициатива, внесённая депутатом Городской думы Денисом Кургановым. Законодательная инициатива предусматривает внесение изменений в областной закон «О муниципальной службе» и включение в Реестр муниципальных должностей и должностей муниципальной службы Калужской области должностей сотрудников Контрольно-счётной палаты города Калуги. Также проектом предусмотрено наделение сотрудников КСП правом составления протоколов об административных правонарушениях по результатам проводимых ими проверок. Было принято решение о постановке на учёт бесхозяйного имущества. Бесхозяйными предложено признать ряд канализационных и водопроводных сетей, расположенных на территории Калуги. Депутаты поддержали предложения управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений о наименовании вновь образованных улиц.

В деревне Андреевская появятся улицы Ближняя, Видная, Удобная, Уютная, в деревне Желыбино — улица Прибрежная, в деревне Колюпаново — улица Ключевая. В деревне Карачево появится улицы и переулки Преображенская и Благовещенская, в деревне Плетенёка — улица Угорская. В Калуге предложено присвоить новым улицам наименования Полярная, Медовая и Речная.

Пресс-служба городской думы Калуги На заседании Городской думы Калуги

Депутаты поддержали предложения управления экономики и имущественных отношений по внесению изменений в положение «О местных налогах, действующих на территории муниципального образования «Город Калуга». Согласно федеральному законодательству, налоговая база по налогу на имущество физических лиц теперь определяется исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. Ставка имущественного налога для жилых домов и жилых помещений была утверждена в размере 0,1% кадастровой стоимости. Ставка 0,2% утверждена в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей. Ставка в отношении прочих объектов налогообложения составит 0,1%.

Депутаты утвердили перечень объектов муниципальной собственности, приватизация или передача в концессию которых запрещена. В перечень вошли муниципальные унитарные предприятия «Калужские городские коммунальные электрические сети», «Стадион Центральный», «Управление калужского троллейбуса», «Калугатеплосеть», «Управление комплексного обслуживания населения», «Управляющая компания многоквартирными жилыми домами Московского округа», «Калугаспецавтодор», «Полигон ТКО», «Кинотеатр Центральный» и «Единый расчётно-кассовый центр» города Калуги. Парламентарии также утвердили программы по комплексному развитию социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры и систем коммунальной инфраструктуры.

Знаком Городской думы «За личный вклад в развитие Калуги» были награждены почётный гражданин город Калуги, преподаватель и художественный руководитель оркестра русских народных инструментов детской школы искусств №2 Владимир Иванов и директор ОАО «Калугалифтремстрой» Сергей Стефанов.

В ходе часа контроля была заслушана информация о ходе реализации программы «Городская среда».

На данный момент завершены работы по ремонту и благоустройству 93 придомовых территорий. Однако официально принято только 64 объекта, так как не все подрядчики в срок предоставляют необходимую документацию. В 2017 году Калуге на выполнение мероприятий программы выделено 243 миллиона рублей, из которых 162 миллиона рублей израсходовано на выполнение работ по благоустройству 112 дворовых территорий, 81 миллион рублей — на благоустройство общественной территории, ограниченной улицами Марата, Рылеева, Дзержинского, Кирова, где строится новый городской парк. Работы по ремонту дворовых территорий в полном объеме планируется завершить до 1 ноября, а в парке — до 7 ноября. В ходе реализации программы «Городская среда» в Калуге прошло около 60 субботников среди горожан, на которых жители приводили в порядок дворы, занимались уборкой мусора, покраской бордюров и леерных ограждений. На реализацию программы в 2018 году запланировано порядка 56 млн. рублей с учетом софинансирования работ в рамках реализации программы из федерального, регионального и местного бюджетов. Одновременно депутатский корпус должен будет принять решение по определению процента соотношения денежных средств между дворовыми и общественными территориями города Калуги.

В 2017 году денежные средства распределялись следующим образом: 2/3 — на благоустройство дворовых территорий, 1/3 — на благоустройство общественной территории. В 2018 году обязанность по определению процентного соотношения распределения выделенных денежных средств возложена на органы местного самоуправления. Кроме того, в следующие пять лет будет проводиться работа по инвентаризации городских дворовых территорий. На данный момент проведена инвентаризация более 300 дворов. До конца 2022 года по программе «Городская среда» планируется благоустроить более 2000 дворовых территорий.

Депутаты отметили высокое качество работ по асфальтированию на большинстве объектов. Вместе с тем Александр Окунев сообщил коллегам, что жители домов №№67 и 69 по улице Суворова итогом ремонтных работ остались недовольны: вызывает вопросы качество асфальтирования, кроме того не был убран строительный мусор.

Представители управления городского хозяйства заверили депутатов, что работы будут оплачены только после устранения всех недостатков. В отношении двух управляющих компаний, сорвавших сроки выполнения работ, применены штрафные санкции в размере 3 миллионов рублей.

Также был заслушан отчёт о ходе ремонта детских садов за счёт средств, выделенных по предложению депутатов Городской думы. Всего в текущем году на эти цели было выделено 20 миллионов рублей. За счёт этих средств в центре дополнительного образования «Галактика» проведён ремонт внутренних помещений, за счёт экономии произведена замена оконных блоков. В детском саду № 21 «Соловушка» проведены работы по замене электрики, ремонту фасада, кровли и благоустройству территории. В детском саду «Журавушка» выполнены работы по ремонту фасада и кровли, замене дверей и оконных блоков. В детском саду № 80 завершены работы по ремонту отопления и кровли, за счёт экономии ведутся работы по ремонту отмостки.

В детском саду «Антошка» выполнены работы по замене кровли, проводки и канализации, ремонту фасада, цоколя, внутренних помещений, водопроводов, отремонтировано асфальтовое покрытие и произведена замена оконных блоков. В детском саду «Аистёнок» проведён ремонт канализации, отремонтирована кровля, ведутся работы по ремонту ограждения. В детском саду «Колокольчик» завершено возведение монолитной подпорной стены, на 65% завершён ремонт фасада в двух основных зданиях. На 95% завершены работы по ремонту фасада детского сада № 70.

«Программа по ремонту детских садов действует уже два года и зарекомендовал себя положительно, — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов, — благодарю членов всех фракций Городской думы, поддержавших этот проект, в следующем году ремонт дошкольных учреждений продолжится.

Депутат Андрей Смоловик поднял вопрос о ремонт асфальтового покрытия на территории детских садов. Начальник управления образования Ольга Лыткина сообщила депутатам, что такие планы есть, но их реализация зависит от возможностей бюджета, приоритетным направлением в настоящее время остаётся ремонт помещений детских садов.

Также было принято решение создать рабочую группу с участием депутатов и специалистов Городской управы, которая займётся проработкой проектно-сметной документации на ремонт дошкольных учреждений в 2018 году.