* ОУН — запрещённая в России организация

Киев, 25 октября, 2017, 20:43 — ИА Регнум. Святошинский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для командира добровольческого батальона «Организация украинских националистов» (ОУН — организация, деятельность которой запрещена в РФ) Николая Коханивского, сообщили 25 октября в пресс-службе суда.

(сс) succo Суд

В соответствии с решением суда Коханивский помещён под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета сроком на 60 суток.

Напомним, мера пресечения Коханивскому должна была быть избрана ещё 23 октября, однако в здание Святошинского суда ворвались «активисты» и забаррикадировали помещение.

Коханивский вместе со своими сторонниками провёл ночь в здании суда, а наутро полиция в ходе нескольких попыток смогла взять здание штурмом. Радикалы оказывали активное сопротивление полицейским, используя слезоточивый газ и взрывпакеты. После штурма здания около 30 человек были задержаны.

Коханивский был задержан 21 октября по подозрению в стрельбе из травматического оружия во время драки с членом «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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