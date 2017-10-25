Санкт-Петербург, 25 октября, 2017, 20:51 — ИА Регнум. В администрации Санкт-Петербурга отрицают наличие планов повысить цены на выгодные горожанам проездные билеты на общественный транспорт.

Deartravel.ru Билет

По мнению чиновников, петербуржцы не должны тратить лишнее время на покупку 5-суточных и 7-суточных проездных, которые, в сумме за месяц, обходятся дешевле, чем единый месячный проездной билет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 25 октября в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

В комитете заявили, что опубликованные в СМИ цитаты главы ведомства Александра Головина о том, что более дешевые 5-суточные и 7-суточные билеты были придуманы для туристов, а обычным горожанам следует покупать проездные на месяц, якобы «вырваны из контекста».

«Комитет по транспорту полагает, что горожанин не должен тратить лишнее время, ради экономии еженедельно покупая «суточные» проездные билеты (например, на 5 или 7 суток). Оптимальной считаем ситуацию, когда пассажиру, регулярно пользующемуся общественным транспортом Петербурга, выгоднее приобретать месячный единый проездной билет (метро, автобус, трамвай, троллейбус)», — сообщили в комтрансе.

При этом стоимость проездных билетов «не предлагалось пересматривать».

На вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, как добиться этой выгоды для пассажиров, не пересматривая стоимость проездных — ведь сегодня людям выгоднее пользоваться именно суточными билетами — в комитете заметили, что «всё возможно», включая и снижение стоимость единой карточки на месяц.

В любом случае, всё это произойдет не ранее, чем в 2019 году, сообщили в ведомстве.

«Стоимость никаких билетов не предлагалось пересматривать. Речь шла про время, в большей степени, а не про деньги. Человек, который пополняет карточку раз в неделю, вынужден несколько раз в месяц обращаться в кассы. А если он покупает единую карточку на месяц, то обращается в кассы реже и меньше стоит в очередях», — объяснили в комитете по транспорте.

Однако накануне глава комтранса Александр Головин ни словом не обмолвился об очередях, говорил только об экономии денег, а не времени, отмечает корреспондент ИА REGNUM. С полным контекстом, из которого были «вырваны» слова Головина, можно ознакомиться здесь.

В частности, Головин заявил, что ситуацию, при которой билет на 5 суток стал популярней единого на месяц, «надо исправлять», а систему — «пересмотреть».

"Да, такой билет имеет место быть для гостей города — для гостей, подчеркиваю <…> это не значит, что он должен подменять месячный билет. А он у нас подменяет месячный билет <…> Я считаю, что надо пересмотреть суточные билеты», — заявил 24 октября Александр Головин.

Заметим, проездной на 5 суток стоит 510 рублей, на неделю — 680 рублей. Единый же проездной стоит 2 тыс. 900 рублей.

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За девять месяцев 2017 года продажи электронных проездных подскочили почти на 19% по количеству и на 7% в денежном выражении. Выручка от пополнения единых билетов достигла 10,6 млрд рублей, что в 1,5 раза больше показателя за 2016 год.