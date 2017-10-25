Бразилиа, 25 октября, 2017, 20:15 — ИА Регнум. Президент Бразилии Мишел Темер 25 октября был госпитализирован в связи с ухудшением самочувствия, передаёт телеканал Globo.

Kremlin.ru Мишел Темер

Как сообщается, глава государства почувствовал недомогание, находясь в своей рабочей резиденции — Дворце Планалту. Его доставили в хирургический центр военного госпиталя в Бразилия.

По предварительным данным, речь идёт об урологических проблемах со здоровьем, и госпитализация не связана с осложнением в коронарной артерии, которое было выявлено у главы государства несколькими днями ранее.

Как передавало ИА REGNUM, 18 октября комиссия по конституции и правосудию нижней палаты парламента страны не поддержала выдвижение против Мишела Темера обвинений в организации преступного сообщества и попытках препятствовать правосудию.

Данное решение не является окончательным. Обвинения президенту всё же могут быть предъявлены, если такое решение примет Федеральный верховный суд, которому потребуется заручиться для этого двумя третями голосов депутатов нижней палаты парламента.