Киев, 25 октября, 2017, 19:59 — ИА Регнум. Украина обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с новым иском против Москвы по событиям в Донбассе в 2014 году. Об этом 25 октября сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире телеканала NewsOne.

CherryX Зал заседания ЕСПЧ

«Несколько дней назад по второму делу мы подали большую юридическую оппозицию — это было обязательство страны как заявителя — более чем с сотней показаний свидетелей», — сказал украинский министр.

Как сообщил Петренко, в иске Украина обвиняет Россию в похищении детей-сирот в Донбассе и вывозе их в Россию.

По его утверждению, у российской стороны «практически нет весомых аргументов и фактов, чтобы эту информацию опровергнуть».

Напомним, в конце сентября в министерстве юстиции Украины сообщили о подготовке большого иска против России в Международный суд в ООН из-за ситуации в Донбассе.

Читайте подробнее: Киев готовит «большой иск» против России из-за ситуации в Донбассе