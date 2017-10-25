Москва, 13 сентября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Сегодня, 13 сентября, президент РФ Владимир Путин поздравил певца и композитора Александра Розенбаума с 70-летием, сообщается на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Автор-исполнитель, композитор, актёр Александр Розенбаум

Президент подчеркнул, что Розенбаум внёс большой вклад в развитие лучших традиций отечественного эстрадного искусства.

«Авторские песни в Вашем исполнении любят за искренность и особую, доверительную интонацию», — отметил Путин успехов в реализации востребованных творческих проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, исполнителя бардовских песен Александра Розенбаума 13 сентября поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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