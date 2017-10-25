Киев, 25 октября, 2017, 19:29 — ИА Регнум. Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), отвечавшая за организацию и проведение конкурса «Евровидение-2017» в Киеве, не прибегала к системным нарушениям и злоупотреблениям, которые свидетельствовали бы о хищении государственных средств. Об этом заявила на брифинге 25 октября председатель Госаудитслужбы Украины Лидия Гаврилова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Законы

«Государственной аудиторской службой при проведении контрольного мероприятия не было найдено каких-то системных нарушений законодательства или злоупотреблений, которые свидетельствовали бы о хищении государственных средств при проведении песенного конкурса», — приводит слова Гавриловой агентство «Укринформ».

Тем не менее, как отметила глава Госаудитслужы, в ходе проверки были установлены факты незаконного и неэффективного использования государственных ресурсов на сумму 8,6 млн гривен, в частности завышения стоимости предоставленных услуг по уборке и загрузке-разгрузке технического оборудования, предоставления услуг с указанием завышенных объемов перевозок и другие нарушения.

Обнаруженные ранее Госаудитслужбой нарушениях законодательства на общую сумму 468,7 млн гривен, по словам Гавриловой, связаны с ведением бухгалтерского учёта.

«Сегодня, к сожалению, в СМИ муссируется тема, что это убытки, хищения, злоупотребления. Нет, это нарушение ведения учета и нарушение законодательства закупок по оформлению и проведению процедур», — подчеркнула она.