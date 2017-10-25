Москва, 25 октября, 2017, 18:59 — ИА Регнум. Проект федерального бюджета на 2018−2020 год профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Рубль

При расчете основных параметров госбюджета правительство исходило из того, что среднегодовая цена одного доллара в 2018 году составит 64,7 рубля, а к 2020 году поднимется до 68 рублей.

При этом, по расчетам правительства, среднегодовая цена нефти в 2018 году достигнет 43,8 долларов за баррель марки Urals. Согласно новому бюджетному правилу, «цена отсечения» для нефтегазовых доходов должна составить 40,8 долларов за баррель (базовая цена в 40 долларов, проиндексированная на 2%). Таким образом, все нефтегазовые доходы, которые поступят в бюджет сверх установленной стоимости сырья, будут перенаправлены в Фонд национального благосостояния, куда с 1 февраля 2018 года вольется Резервный фонд РФ.

Проект госбюджета предполагает, что инфляция в 2018 года останется в пределах 4%. Таким образом, Минфин рассчитывает, что доходы в госказну по итогам 2018 года достигнут 15,257 трлн рублей. Это на 537,5 млрд рублей больше, чем в 2017 году. При этом, расходы будут выше поступлений, их объем составит 16,529 трлн рублей, что на 199,2 млрд рублей ниже, чем в текущей версии федерального бюджета на 2017 год.

Как ранее отмечали в Минфине, дефицит федерального бюджета в 2018 году будет одни из наиболее низких за последние годы, Он достигнет 1,27 трлн рублей и составит 1,37% от ВВП РФ. Для сравнения, в 2017 году дефицит федерального бюджета в 2017 года достигнет 2,01 трлн рублей или 2,2% ВВП. С 2019 года Минфин рассчитывает полностью отказаться от использования резервных средств. По расчетам ведомства, дефицит госказны в 2019 году составит 819,1 млрд рублей, а в 2020 году — 869,8 млрд рублей.

«Основным источником финансирования дефицита бюджета станет привлечение на внутреннем финансовом рынке. Мы предусматриваем привлечение в чистом виде чуть более 1 трлн руб. на протяжении трехлетнего периода. Основным источником будут облигации федерального займа, которые мы планируем выпускать в валовом выражении более 1,5 трлн руб.», — заявлял министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе презентации законопроекта на заседании профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По расчетам правительства, верхний предел государственного внутреннего долга РФ на 1 января 2019 года должен быть ниже 10,585 трлн рублей, а верхний предел внешнего госдолга к концу 2018 года не должен превысить 71 млрд долларов США.

Депутаты планируют рассмотреть проект федерального бюджета на 2018−2020 год на пленарном заседании в ближайшую пятницу, 27 октября.