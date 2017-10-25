Петрозаводск, 25 октября, 2017, 19:04 — ИА Регнум. Строительная компания, которая возводит в Петрозаводске республиканский перинатальный центр, снова не успевает сдать объект в намеченные сроки, сообщает 25 октября корреспондент ИА REGNUM. Таким образом, сегодня сроки оказались сорваны в девятый раз подряд начиная с 2014 года.

Пресс-служба правительства Карелии Перинатальный центр

Представитель компании «РТ-СоцСтрой» заявил главе Карелии Артуру Парфенчикову, что сдать объект в эксплуатацию до 30 ноября не удастся. Отставание от графика работ прежнее — около пяти недель. Новый крайний срок — до конца 2017 года. Впрочем, сегодня губернатор вспомнил и о весне будущего года.

«Я ни с кого не снимаю ответственность за срыв сроков, но наша задача — качество. Через год мы забудем обо всех этих проблемах, если построим качественно. Если женщины будут лечиться здесь, рожать и обследоваться, вряд ли кто-то поставит нам в вину, что объект сдан не 30 ноября, а 1 января или 1 апреля», — цитирует Артура Парфенчикова ИА «Республика Карелия».

На объекте идут монтажные работы и работы по благоустройству, но проблемы у подрядчика все те же, что и на стадии закладки фундамента, — нехватка строителей.

«Один миллиард 775 миллионов перечислено «Ростеху», — сообщил министр строительства Карелии Олег Ермолаев. — Работ принято на 640 миллионов рублей. Это 43 процента. На объекте работают 428 человек. Мы неоднократно говорили, что требуется увеличение количества рабочих, но этого не наблюдается. Субподрядчики готовы работать, но не сходятся по расценкам. Условия для финального рывка на объекте не созданы».

Как сообщалось, минздраву Карелии поручено сформировать администрацию нового медицинского центра. Всего в учреждении на 130 коек будут трудиться более 600 медработников, из них около 120 врачей.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Карелии не верят, что подрядчик сдаст перинатальный центр в срок

Напомним, что с 2013 года в 30 регионах началось строительство 32 перинатальных центров. На эти цели федеральный центр выделил 52,5 млрд рублей. Общая стоимость программы — 82 млрд рублей с лишним. В 13 субъектах центры уже открылись. В 10 (среди которых Республика Карелия) срок окончания строительства — IV квартал 2017 года.