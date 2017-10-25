Нижний Новгород, 25 октября, 2017, 18:49 — ИА Регнум. Нижегородские коммунисты вручили своим китайским соратникам копию Знамени Победы и герб Нижегородской области. Как сообщили ИА REGNUM в нижегородском обкоме КПРФ, визит китайской делегации в Нижний Новгород приурочен 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

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В обкоме уточнили, что в состав делегации вошли «представители второго поколения революционного правительства Китая, занимавшие ответственные посты в правительстве страны и ее вооруженных силах».

Встреча нижегородских и китайских коммунистов прошла в зале заседаний областного Заксобрания. Ее нижегородские участники подчеркнули значение Великого Октября в мировой истории и необходимость сохранения революционного духа в борьбе за благополучие народа.

Глава нижегородского обкома КПРФ Владислав Егоров отметил, что именно «КНР демонстрирует все сильные стороны и достижения марксизма-ленинизма, который был отброшен в России сразу после распада СССР».

По его словам, то, что именно под руководством компартии Китай «добился небывалых успехов в социально-экономическом развитии, свидетельствует о творческой силе марксизма-ленинизма и созидательном характере социалистического строя».

Участники встречи сошлись во мнении, что партийное сотрудничество не менее важно, чем экономическое, и договорились поддерживать тесное взаимодействие.

В рамках визита члены китайской делегации возложили венок и цветы в Вечному Огню в нижегородском кремле.

Визит китайской делегации станет не единственным мероприятиям, посвящённым 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

Нижегородский обком КПРФ Нижегородские коммунисты вручили китайским коллегам копию Знамени Победы

В начале ноября 2017 года члены нижегородского обкома КПРФ примут участие в тематическом торжественном мероприятии в Санкт-Петербурге, а которое съедутся представители более чем 100 стран, сообщил Егоров корреспонденту ИА REGNUM.

Кроме того, 7 ноября в Нижнем Новгороде пройдет традиционная демонстрация.

«Мы считаем принципиальным проведение именно демонстрации, а не митинга. Хотели бы пройти привычным для нас маршрутом через Большую Покровскую, но усилиями «Единой России» на сегодня эта улица закрыта для массовых мероприятий. Поэтому мы подали уведомление о проведении мероприятия, в котором указали два возможных маршрута движения, каждый из которых заканчивается на пл. Ленина, где и пройдет митинг», — рассказал Егоров.

По его словам, заявлено, что в демонстрации примут участие до 1000 человек. С учетом того, что она будет проходить в рабочий день, ожидается, что в демонстрации примут участие молодежь и люди старшего поколения.

К участию в шествии приглашены общественные организации, с которыми сотрудничает обком КПРФ. Среди них экологи, градозащитники и обманутые дольщики.