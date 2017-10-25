Ереван, 25 октября, 2017, 17:38 — ИА Регнум. В первом полугодии 2017 года совокупный ВВП стран Евразийского союза вырос на 1,8%. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване 25 октября.

goverment.ru Выступление Дмитрия Медведева на заседании Евразийского межправительственного совета

Он отметил, что рост отмечен во всех без исключения странах. Представляя статистику глава российского правительства сообщил, что товарооборот внутри союза увеличился почти на 28%. Объём внешней торговли с третьими странами вырос на 26%. Если брать срез по отраслям, то заметнее всего прибавили промышленность, сельское хозяйство, грузовые и пассажирские перевозки.

«Люди видят, что потребительский рынок пополняется ассортиментом продукции, которая выпущена в Евразийском союзе. Это, на мой взгляд, очень важно», — сказал Медведев.

Он представил главные задачи по совершенствованию правового поля союза. Первое, по словам Медведева, эффективно и последовательно устранять препятствия и изъятия в торговле.

«Мы имели сегодня дискуссию на эту тему, эта дискуссия была продуктивной, серьёзной. Тем самым мы развиваем конкурентные условия для бизнеса. Только в этом году было ликвидировано 14 таких позиций, сегодня мы ставим задачу снять ещё более 20 из них. Речь идёт также и о промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, техническом регулировании», — сказал премьер-министр России.

По его мнению, необходимо также развивать само регулирование. Он напомнил, что с 1 января вступает в силу Таможенный кодекс ЕАЭС — более зрелый и продвинутый документ по сравнению с тем, что действует сейчас.

«Я вообще считаю, что это наш большой успех, что мы смогли договориться. Это сложнейшая тема, особенно если посмотреть на интеграционный опыт целого ряда других интеграционных объединений, включая Европейский союз и некоторые другие. Этот документ содержит исчерпывающие правила перемещения товаров через таможенную границу и снимает нормативные противоречия. Надеюсь, все мы будем этому следовать», — подчеркнул Медведев.

Говоря о рынках газа, нефти и нефтепродуктов он отметил, что есть непростые вопросы соотношения внутренних и союзных тарифов, ценообразования, которые требуют дополнительной проработки и по которым было достигнуто соглашение.

«Единственное замечание, которое мне хотелось бы сделать: конечно, мы не являемся союзом нефти и газа. У части стран — членов Евразийского союза ни нефти, ни газа нет вообще, поэтому даже неправильно так формулировать. Более того, мы всё бóльшую долю доходов получаем вообще не от углеводородов. Я имею в виду даже Российскую Федерацию, чьи позиции на этом рынке общеизвестны. Мы даже получаем сейчас бóльшую долю доходов не от экспорта углеводородов», — сказал глава правительства.

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Кроме того, по его словам, важно насыщать повестку новыми перспективными направлениями, которые обеспечивали бы будущий рост. По мнению Медведева, здесь на первое место выходит блок тем, которые объединены понятием «цифровая экономика»: развитие электронной торговли, новые технологии в производстве, защита данных и многое другое. Он напомнил, что две недели назад в Сочи главы государств утвердили основные направления цифровой повестки союза. По его мнению, необходимо уделять этому первоочередное внимание, а не только нефти и газу, при всём уважении к углеводородной теме.

Медведев также проинформировал, что по инициативе России в повестку дня включён вопрос о ситуации на рынках сахара, так как отрасль оказалась в довольно сложном положении. По состоянию на 1 августа оптовые цены на сахар упали почти на 44%, до уровня 2014 года.

«Это нас не может не беспокоить, потому что мы много сахара производим. Я встречался недавно с производителями — собственниками такого рода предприятий. Мы договорились провести совместный анализ применяемых тарифных льгот на ввоз сахара и по результатам анализа вместе принять решение, которое бы способствовало исправлению ситуации», — сказал премьер России.

Он также сообщил о планах создать независимый международный орган, который будет объективно и беспристрастно расследовать авиационные инциденты, с учётом тесной интеграции экономик Евразийского экономического союза.

Медведев напомнил, что в будущем году председательство в ЕАЭС переходит к России в связи с чем Россия готовит документ о приоритетах председательства.

«Особое внимание нужно будет уделить международному позиционированию союза, его международной деятельности», — резюмировал Медведев.