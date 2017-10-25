Ярославль, 25 октября, 2017, 17:03 — ИА Регнум. Один из крупнейших поставщиков тепла и горячей воды в Ярославской области — МУП «Теплоэнерго» города Рыбинска — может поменять фактического собственника. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сайт МУП «Теплоэнерго МУП «Теплоэнерго»

Речь идет о возможной передаче предприятия либо его активов с муниципального на областной уровень. Вопрос об этом депутат муниципального совета Рыбинска Дмитрий Бондарев задал мэру Рыбинска Денису Добрякову на заседании постоянной комиссии совета 25 октября, однако не получил конкретного ответа. Как пояснил председатель муниципального совета Константин Долгов, речь идет об акционировании предприятия.

«Разговор об этом, действительно, зашел сегодня на комиссии совета. Мэр пояснил, что готовится акционирование муниципального предприятия. Цель акционирования не озвучивалась. Что касается возможной передачи на уровень области, то речь об этом не идет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель муниципального совета Рыбинска Константин Долгов.

Между тем по данным источников ИА REGNUM, вопрос передачи «Теплоэнерго» все же обсуждается. Это последний крупный актив города Рыбинска. В 2017 году муниципальный совет уже проголосовал за передачу Ярославской области имущественного комплекса МУП «Водоканал» в рамках реформы системы водоснабжения и водоотведения.

Что касается МУП «Теплоэнерго», то наиболее вероятным представляется вариант акционирования и дальнейшей передачи предприятия либо его имущества областной «Ярославской генерирующей компании», которая аккумулирует предприятия теплоснабжения ряда муниципальных районов. Поскольку сама «ЯГК» находится в процедуре банкротства, имущество может быть передано одной из связанных с ней фирм. Логика областных властей может лежать в плоскости соглашений с «Газпромом» о погашении долгов за газ в течение 5 лет. Взяв на себя это обязательство, региональное правительство юридически не контролирует часть предприятий коммунального комплекса, которые сейчас принадлежат местным властям. Самое крупное из таких предприятий — как раз МУП «Теплоэнерго».

Сложность ситуации придает факт больших долгов МУП «Теплоэнерго» за газ и теплоэнергию. 652 млн рублей на начало октября предприятие должно было за газ ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль», и около 400 млн за поставленный теплоресурс — ПАО «ОДК-Сатурн», входящему в госкорпорацию «Ростех». Оба кредитора обеспокоены ситуацией с платежами и, вероятно, дальнейшей судьбой МУП.

Что же касается Рыбинска, то в случае передачи муниципальные власти потеряют возможность влиять на тарифы для горожан и срыто кредитовать местный бюджет за счет задержек оплаты отопления и горячей воды для учреждений соцсферы.