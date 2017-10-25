Москва, 25 октября, 2017, 16:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму своему китайскому коллеге Си Цзиньпину по случаю его переизбрания на пост председателя КНР. В своем послании глава государства подчеркнул, что итоги голосования членов ЦК КПК в полной мере подтвердили политический авторитет китайского лидера.

Kremlin.ru Председатель КНР Си Цзиньпин

В телеграмме подчеркивается, что XIX съезд КПК стал «по-настоящему историческим событием», способствующим дальнейшему укреплению доверительного партнерства между Россией и Китаем, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России выразил заинтересованность в дальнейшем развитии комплекса российско-китайских связей, конструктивном взаимодействии в решении актуальных международных и региональных вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, председатель КНР Си Цзиньпин был переизбран на новый срок в ходе первого пленума ЦК КПК 25 октября 2017 года.