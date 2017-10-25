Ярославль, 25 октября, 2017, 15:59 — ИА Регнум. В Ярославле прошёл первый городской фестиваль пельменей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Андрей Васильченко Красные пельмени стали лучшими

В программе фестиваля были соревнования лучших шеф-поваров ресторанов и кафе города, мастер-классы и презентации. На фестивале десять поваров соревновались в приготовлении пельменей. Жюри, состоящее из профессионалов и любителей, оценили конкурсные блюда. Победителем стала шеф-повар ресторана «Иоанн Васильевич» Юлия Конгурова, которая приготовила красные пельмени с мясом белой утки.

«У нас в ресторане есть рыбные пельмени, а еще мы подаем вареники трех цветов с разными наполнителями. Специально для конкурса изобрели рецепт этих пельменей. Их секрет в том, что мы брали рубленное мясо и слегка его подкоптили. Теперь мы эти пельмени включим в основное меню нашего ресторана «Иоанн Васильевич» — сказал корреспонденту ИА REGNUM управляющий гостинично-ресторанным комплексом Александр Седухин.

Жюри подкупило не только оригинальный вкус, но и нестандартный красный цвет пельменей-победителей. Шеф-повар Юлия Конгурова считает, что пельмени могут быть самых разных цветов: красные, зеленые, желтые, оранжевые и даже черные.

Чтобы белое тесто заиграло всевозможными цветами, мастера «Иоанна Васильевича» советуют добавить в тесто разные ингредиенты. Например, свекла дает красный цвет, а шпинат — зеленый. Черными царь-блюдо холостяков России станет, если в тесто добавить муку из ягод черемухи с косточками.

Организаторы фестиваля обещали отправить победителя на стажировку в один из ресторанов Европы. Кстати, Юлия Конгурова уже ездила в Барселону и представляла русскую кухню.