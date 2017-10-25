Турин, Италия, 25 октября, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что есть одно событие, которое может заставить его не завершать карьеру после ЧМ-2018.

Doha Stadium Plus Qatar Джанлуиджи Буффон

«Единственная причина — Лига чемпионов. Если мы выиграем, я могу отложить завершение карьеры, ведь тогда нам предстоит сыграть на клубном чемпионате мира», — приводит слова Буффона Sky Sport Italia.

Ранее 39-летний голкипер неоднократно заявлял, что сезон 2017/18 станет для него последним. Он планирует завершить карьеру игрока после чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России.

Напомним, Джанлуиджи Буффон выступает за туринский «Ювентус» с 2001 года. За это время, он стал 10-кратным чемпионом Италии, трижды играл в финале Лиги чемпионов. В составе сборной Италии он выиграл чемпионат мира в 2006 году.