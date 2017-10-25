Ижевск, 25 октября, 2017, 15:35 — ИА Регнум. По итогам третьего квартала 2017 года жители Удмуртии увеличили объем займов, привлеченных в микрофинансовых институтах, на 13,4%. Общий объем средств в рамках привлеченных займов составил по состоянию на 1 октября 2,676 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

При этом основную часть выданных займов составляют кредиты на потребительские товары — 2,163 млрд рублей, остальные средства привлечены по условиям микро-займов — 513 млн рублей.

По темпам роста объема займов Удмуртия вошла в тройку регионов — лидеров вместе с Приморским краем, где объем займов вырос на 19,4%, и Вологодской областью — рост составил 14,1%. Рейтинг составлен по данным 3 тыс. микрофинансовых институтов, в него вошли 25 регионов России.

В НБКИ отметили, что рост портфеля займов за третий квартал текущего года стал рекордно низким за двухлетний период. В июле-сентябре 2017 года объем микрофинансовых займов населению составил 146,2 млрд рублей, увеличившись лишь на 2,7%.

«После трех лет динамичного роста, в третьем квартале 2017 года рост портфеля микрофинансовых займов фактически остановился. При этом, в первую очередь, обращает на себя внимание сокращение портфеля самых краткосрочных и «дорогих» для заемщика займов — «займов до зарплаты», в то время как объемы потребительских займов продолжают расти», — пояснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

По его словам, многие заемщики в настоящее время «вернулись» в банки, появилась возможность использовать «до зарплаты» другие кредитные продукты, в частности, кредитные карты.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, за январь-сентябрь 2017 года число потенциальных банкротов в Удмуртии выросло на 20,8% — в республике таких граждан 6361 человек. По темпам роста числа потенциальных банкротов Удмуртия входит в топ-20 регионов России, занимая двадцатую строку рейтинга.

В рейтинге 40 регионов РФ, где наблюдается максимальный темп роста числа потребительских кредитов, Удмуртия занимает второе место. Жители региона за январь — август 2017 года набрали потребительских кредитов на 43,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

При сравнении данных за август 2016 года с показателем августа текущего года наблюдается рост задолженности жителей республики по кредитам на 917 млн рублей в течение года, или более чем на 283% (в 3,8 раза) — до 1,241 млрд рублей.