Киев, 25 октября, 2017, 15:32 — ИА Регнум. Порядка 58% граждан Украины имеют избыточный вес, говорится в исследовании международной маркетинговой компании Nielsen Holdings PLC, сообщает 25 октября УНН.

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По данным исследования Niesen, за 26 лет с момента развала СССР на Украине на 6% увеличилось число людей, страдающих от избыточного веса. Основными причинами для появления у людей избыточного веса являются малоподвижный образ жизни и низкое качество продуктов питания.

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Также в исследовании говорится, что 73% граждан Украины покупают те продукты, производители которых открыто заявляют о процессе приготовления продукта и его ингредиентах.

Nielsen Holdings PLC — крупнейшая международная компания, осуществляющая маркетинговые замеры в более чем 100 странах мира. Компания занимается исследованием рынка того, «что едят потребители» и «что смотрят потребители».

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Напомним, в Казахстане каждый пятый ребенок имеет лишний вес, а половина детей страдают от ожирения. А по данным британских ученых, ожирение увеличивает риск заболеваемости девятью формами рака.