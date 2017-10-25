Великий Новгород, 25 октября, 2017, 15:20 — ИА Регнум. Депутаты Новгородской областной думы сегодня, 25 октября, большинством голосов признали инициативу регионального отделения партии «Яблоко» о референдуме по возвращению прямых выборов мэра Великого Новгорода и глав муниципальных районов не соответствующей федеральному законодательству. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, с таким решением согласились 22 депутата, четверо воздержались, шестеро не голосовали.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«В соответствии с требованиями законодательства на референдум в субъекте Российской Федерации могут быть вынесены только вопросы, находящиеся в ведении субъекта РФ или в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ, если указанные вопросы не урегулированы Конституцией РФ и федеральным законом. В Новгородской области в нашем случае вопрос законодательно урегулирован, поэтому вопрос о порядке избрания главы муниципального образования не может быть вынесен на референдум Новгородской области», — заявил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Новгородской областной думы Сергей Бусурин («Единая Россия»).

У председателя избирательной комиссии Новгородской области Татьяны Лебедевой уточнили предполагаемую стоимость проведения такого референдума. Лебедева ответила, что смету в облизбиркоме не составляли, но прошедшие выборы губернатора Новгородской области обошлись в сумму около 47 млн рублей.

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Лидер фракции КПРФ в областной думе Валерий Гайдым объявил, что фракция не будет принимать участия в голосовании: с одной стороны, коммунисты остаются сторонниками прямых выборов глав муниципалитетов, с другой стороны, проконсультировались с юристами и понимают, что «практики проведения референдума в пику существующему законодательству в стране нет». Гайдым призвал обратить внимание на уровень муниципалитетов и инициировать местные референдумы, чем, по его словам, КПРФ и займётся. По его мнению, действующая в регионе форма избрания глав муниципалитетов — это, по существу, «назначение через конкурсную комиссию».

Вице-спикер Новгородской областной думы Алексей Чурсинов (ЛДПР) заявил, что у фракции ЛДПР всегда были вопросы по составу этих конкурсных комиссий.

«На наш взгляд, если комиссия будет состоять из профессионалов и представителей всех парламентских партий, тогда вполне возможным будет назначение профессионала на должность главы. Но мэр Великого Новгорода однозначно должен избираться прямым голосованием», — заявил Чурсинов.

Позицию фракции «Справедливая Россия» и тоже за прямые выборы мэра озвучил депутат Александр Кашицын.

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Спикер Новгородской областной думы Елена Писарева («Единая Россия») неоднократно поправляла депутатов: «Обсуждаемый вопрос не касается прямых выборов, он только о соответствии инициативы федеральному законодательству».

При этом авторам инициативы слово не дали. Депутаты даже отдельно проголосовали за то, чтобы предоставить возможность выступить председателю Новгородского регионального отделения партии «Яблоко» Анне Черепановой, но за были только 12 (16 — против).

Черепанова уже заявила, что партия оспорит постановление Новгородской областной думы в суде.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской областной думе вопрос о возвращении прямых выборов мэра в 2017 году уже ставили депутаты от КПРФ и ЛДПР, но и эти инициативы не нашли поддержки у парламентского большинства.

Возврата прямых выборов глав муниципалитетов добиваются также и в других регионах России. Так, в проведении референдумов по возвращению прямых выборов отказали в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Астрахани. В Ярославле ходатайство о референдуме направлено в областную думу только с третьей попытки. Такую же инициативу готовится рассмотреть Волгоградская областная дума.

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Напомним, что прямые выборы глав районов Новгородской области и мэра Великого Новгорода были отменены в 2014 году. С 2015 года глав районов выбирают депутаты районных дум из числа претендентов, отобранных конкурсной комиссией, которая наполовину формируется губернатором Новгородской области. Так же будет избираться и новый мэр Великого Новгорода. Полномочия Юрия Бобрышева, дважды избранного на прямых выборах (в 2008 и 2013 годах), истекают в 2018 году.