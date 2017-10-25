Москва, 25 октября, 2017, 15:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил Министерству финансов проиндексировать пенсии военнослужащим с 1 января 2018 года, сообщается 25 октября на сайте Кремля.

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«В бюджете на 2018 год предусмотрена индексация для военнослужащих с 1 января, а индексация пенсий военным пенсионерам — с 1 февраля, — сообщил Путин. — Это касается 2,6 млн человек. Думаю, нужно сделать так, как мы делали это раньше, сделать это синхронно».

Российский лидер уточнил, что индексация коснется в том числе выплат сотрудникам органов внутренних дел, военнослужащим Росгвардии и противопожарной охраны

«Но для того, чтобы это сделать, нам нужно предусмотреть деньги уже в этом году, поскольку пенсии военным пенсионерам выплачиваются месяцем раньше», — отметил Путин, добавив, что доходы бюджета позволяют это сделать.

В свою очередь министр финансов Антон Силуанов заверил, что у бюджета есть необходимые средства, чтобы выполнить данное поручение.

«Такие решения мы учтём в текущем году, и ваше решение будет выполнено», — заключил министр.