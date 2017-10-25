Нижний Новгород, 25 октября, 2017, 15:11 — ИА Регнум. Семья нижегородца Ильи Баныкина, погибшего в Чечне от рук сослуживца получит от правительства Нижегородской области 100 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования родственникам погибшего, отметив, что «жизненный путь Ильи Юрьевича был примером честного исполнения долга, преданного служения Отечеству».

По данным СК РФ, 23 октября командир взвода инженерно-саперной роты старший лейтенант Марат Гаджиев застрелил из автомата командира роты. После этого он вышел из казармы на улицу и открыл огонь по трем военнослужащим-контрактникам. Все получившие ранение военнослужащие скончались на месте преступления.

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После этого Гаджиев был застрелен бойцами дежурного подразделения, прибывшего на место происшествия.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).

Следствие надеется выяснить причины, толкнувшие офицера на совершение преступления.