Москва, 25 октября, 2017, 15:09 — ИА Регнум. Атака вируса-шифровальщика BadRabbit зафиксирована Банком России. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.

Цитата: м/ф «Тайная Жизнь Домашних Животных», реж. Крис Рено, Ярроу Чейни, 2016, США Хитрый Кролик

«Банк России зафиксировал компьютерную атаку с использованием вредоносного программного обеспечения типа «шифровальщик» Bad Rabbit», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отличительной особенностью вируса является способность собирать пароли пользователей заражённых компьютеров. Также он может загружать дополнительные вредоносные модули с использованием полученных данных.

Уточняется, что не зафиксировано компрометации ресурсов финансовых организаций. При этом в Банке России намерены проработать механизмы для снижения вероятности заражения вредоносным ПО в будущем.

Также отмечается, что злоумышленники, как правило, присылают по почте письмо с вирусом, и после того, как пользователь открыл вложенный в него файл, вирус активируется.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября произошла масштабная хакерская атака с применением вируса-шифровальщика BadRabbit. Всего атаки совершены в почти 200 странах мира.