Москва, 25 октября, 2017, 16:11 — ИА Регнум. На реализацию программы «Развитие транспортной системы» в проект городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов заложено порядка 550 млрд рублей ежегодно. Это 1 трлн 700 млрд рублей на ближайший трёхлетний период, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая 25 октября в Мосгордуме с ежегодным отчётом о деятельности правительства Москвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

«Колоссальная сумма, но эти расходы абсолютно необходимы для того, чтобы обеспечить серьёзное улучшение транспортной ситуации для пешеходов, автомобилистов и пассажиров общественного транспорта», — отметил мэр.

Собянин подчеркнул, что в данный момент с РЖД и коллегами из Московской области и Минтранса обсуждается идея нового «мегапроекта» — превратить радиальные направления в сквозные диаметры. Каждый такой диаметр, например, от Зеленограда до Балашихи или Подольска будет работать в режиме МЦК.

«Критически важно обеспечить максимальный охват города метро. Приоритеты — Солнцевский, Кожуховский и Дмитровский радиусы, продление метро в Ховрино и Коммунарку, благодаря чему доступ к самому удобному городскому транспорту получат еще 1,5 млн жителей столицы. Кроме того, в ближайшие четыре года мы планируем построить основные участки Третьего пересадочного контура, первые станции которого откроются уже в этом году», — подчеркнул мэр.

Он добавил, что столица больше не является чемпионом по пробкам. В данном рейтинге Москва переместилась с 1 места на 13. Вместе с тем скорость движения на дорогах увеличилась на 13%. По сравнению с 2010 годом на 40% сократилась смертность от ДТП. С точки зрения дорожной ситуации, Собянин назвал Москву самым безопасным городом России.

«В течение 5—6 лет мы должны полностью заменить старые вагоны метро на нового поколения. Также проведем конкурс по закупке электробусов», — пообещал Собянин.

По словам депутата Мосгордумы Леонида Зюганова (КПРФ), в проекте столичного бюджета сохраняется перекос расходных статей в пользу транспортного строительства. При этом бюджет предполагает снижение расходов на здравоохранение, культуру, спорт и науку.

«Или расширение платной парковки. У любой идеи должна быть своя логика, говорили, что необходимо разгружать центр и что дальше третьего кольца не пойдет и будет находиться в местах массового скопления людей. Сейчас правительство опять говорит о расширении транспортной парковки», — добавил Леонид Зюганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на первом осеннем заседании Мосгордумы депутатами от партии КПРФ был поднят вопрос о нецелесообразном расходовании бюджетных средств. Согласно одобренным изменениям в законопроекте о бюджете на 2017 год и плановых расходах на 2018 и 2019 годы, после корректировки бюджета на развитие транспортной системы в 2017 году выделили около полутриллиона рублей.

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