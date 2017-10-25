Вашингтон, 25 октября, 2017, 14:47 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил 25 октября, что он стал жертвой досье, собранного за счет денег предвыборного штаба его основного соперника Хиллари Клинтон и Демократической партии, сообщает The Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

С таким заявлением глава Белого дома выступил в своем микроблоге в Twitter.

«Предвыборный штаб Клинтон и НКДП [Национальный комитет Демократической партии] заплатили за подготовку антитрамповского дезинформационного досье», — написал он.

«Жертва тут президент!» — подчеркнул он.

Напомним, 24 октября американское издание The Washington Post опубликовало статью, в котором указывалось, что скандальное досье бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила готовилось за счет предвыборного штаба демократического кандидата Клинтон и Национального комитета Демократической партии США.

Следует напомнить, что в 35-страничном документе, опубликованном в начале 2017 года порталом BuzzFeed, указывалось, что российские спецслужбы «вели» будущего главу Белого дома на протяжении многих, тогда как последние пять, не говоря уже о президентской гонке, ему была оказана особая поддержка. Помимо связей со спецслужбами России, в докладе сообщалось о наличии у Кремля видеозаписи, на которой запечатлены сам Трамп и проститутки. Оно якобы заснято в одном из элитных отлей российской столицы.