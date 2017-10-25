Ереван, 25 октября, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян 25 октября принял членов Евразийского межправительственного совета — премьер-министра РА Карена Карапетяна, председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, премьер министра Киргизии Сапара Исакова, премьер-министра Белоруссии Андрея Кобякова и премьер-министра Казахстана Бакитжана Сагинтаева. Последние в Ереване примут участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Вместе с главами правительств на встрече присутствовал также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саргсян, сообщает пресс-служба президента Армении.

Администрация президента Армении

Саргсян приветствовал премьер-министров стран-членов интеграционного объединения и выразил уверенность, что предстоящее сегодня в Ереване заседание Межправительственного совета будет результативным и послужит интересам продвижения евразийской интеграции, а также будет способствовать реализации тех договоренностей, которые были достигнуты две недели назад на очередном саммите ЕАЭС.

Серж Саргсян подчеркнул важность деятельности Совета и выразил благодарность за активную и эффективную работу.

Подчеркнув, что знаком с повесткой дня ереванского заседания, Саргсян в числе представленных на обсуждение вопросов отметил в особенности вопрос устранения технических барьеров, которые, по его убеждению, препятствуют свободному передвижению товаров, услуг, капитала и рабочей силы на общем рынке, что сдерживает ожидаемый эффект от интеграционных процессов. Президент Армении выразил надежду, что в результате обсуждений как этот, так и другие включенные в повестку актуальные вопросы найдут свое решение и пожелал успеха работе заседания.

Серж Саргсян подчеркнул также важность во время встреч в подобном формате неформальных контактов, которые способствуют более широкому знакомству с принимающей страной.

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Члены Евразийского межправительственного совета отметили, что настроены обстоятельно обсудить все включенные в повестку актуальные для стран-участниц вопросы с целью нахождения совместных решений.

Дмитрий Медведев отметил важность выполняемой работы также с точки зрения продвижения вперед экономической жизни в соответствии с современными тенденциями, чтобы экономики стран-участниц Союза могли сохранить конкурентоспособность, обеспечивая нормальную жизнь и благополучие своих граждан.

На предстоящем заседании главы правительств обсудят комплекс мер по противодействию нелегальному обороту товаров на таможенной территории союза, а также план мероприятий по устранению изъятий и ограничений в отношении движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на 2018—2019 годы.

Особое внимание будет уделено развитию отраслевых направлений интеграции. Среди них — вопросы формирования единых рынков нефти, газа и электроэнергии, а также «дорожная карта» по реализации согласованной транспортной политики государств союза на среднесрочную перспективу.