Москва, 25 октября, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Законопроект, регулирующий использование электронных курительных устройств (вейпов), внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

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«Мы фактически предлагаем приравнять вейпы к обычным сигаретам и ввести те же нормы регулирования, которые действуют в отношении табачных изделий. Те же ограничения на курение в публичных местах, те же правила рекламы и продажи. В том числе предлагаем ввести запрет на продажу этой продукции несовершеннолетним», — пояснил Миронов.

Инициатива разработана в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — организация неоднократно указывала на вред от употребления электронных курительных устройств. Недавние зарубежные исследования подтвердили наличие более 30 вредных соединений в жидкостях для электронных систем доставки никотина.