Москва, 25 октября, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) вопрос о том, могут ли телеведущую «Дома-2» Ксению Собчак не зарегистрировать в качестве кандидата на пост президента после ее слов о принадлежности Крыма.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Накануне в ходе пресс-конференции Собчак заявила, что Крым является территорией Украины, при этом телеведущая не вспомнила о людях, живущих на полуострове, и их мнении на этот счет.

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Отвечая на вопрос о том, могут ли такие слова Собчак помешать ей зарегистрироваться в кандидаты на пост президента, Песков подчеркнул, что «не имеет возможности так близко знакомиться с содержанием заявления Собчак».

«Я не могу вам сказать, я же не в ЦИК работаю. У нас есть Центризбирком, а Кремль или Администрация не регистрируют кандидатов в президенты», — добавил он.

Напомним, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал возбудить уголовное дело в отношении Ксении Собчак и посадить ее на пять лет.